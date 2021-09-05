Ступак и Мальцев выиграли гонки с раздельным стартом на чемпионате Италии по лыжероллерам

Российские лыжники Юлия Ступак и Артем Мальцев стали победителями гонок с раздельным стартом свободным стилем на открытом чемпионате Италии по лыжероллерам.
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр преодолела десять километров за 26.24,3 секунды. Второе место заняла итальянка Катерина Ганц, уступившая Ступак 18,3. Бронза у другой хозяйки трассы Илении Дефранческо.
Мальцев выиграл гонку на 15 км с результатом 32.50,8 секунды. Россиянин опередил двух итальянцев Франческо де Фабиани (+15,6) и Федерико Пеллегрино (+22,5).
Напомним, что накануне Ступак стала первой в спринте.