Червоткин выиграл масс-старт на чемпионате мира по лыжероллерам

Российский спортсмен Алексей Червоткин одержал победу в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира по лыжероллерам.

Обладатель золотой медали преодолел дистанцию за 39 минут и 33,2 секунды. Серебряным призером чемпионата мира стал румын Пол Пепени (+5.55,3). Замкнул тройку призеров итальянец Маттео Танэл (+7.28,5). Пятое место занял еще один россиянин Евгений Дементьев (+7.41,8).

Напомним, что многократный призер Олимпийских игр Александр Большунов пропустил все гонки чемпионата мира.