Непряева завоевала серебро в масс-старте на ЧМ-2021 по лыжероллерам, Истомина - третья

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась женская гонка чемпионата мира по лыжероллерам с общего старта на 13 километров.
Серебряную медаль в заключительном виде соревнований завоевала россиянка Наталья Непряева. Она уступила 18,9 секунды чемпионке Линн Семскар из Швеции. Бронзовая награда у другой россиянка Марии Истоминой (+19,3).
Добавим, что ранее Анна Грухвина и Непряева стали победительницами командного спринта. Золотую медаль в личном спринте завоевала еще одна россиянка Ольга Летучева.
источник: «Советский спорт»