Российские лыжники будут выступать в первенстве Китая

Глава ФЛГР Елена Вяльбе получила просьбу от федерации лыжных гонок Китая о привлечении российских лыжников для участия в чемпионате Китая. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что выступление россиян должно помочь китайским лыжникам снизить FIS-пункты, чтобы выполнить необходимые критерии для попадания на Олимпийские игры в Пекине.

Таким образом, в КНР отправятся Рауль Шакирзянов, Константин Главацких, Иван Кириллов, Никита Егоров, Диана Головань, Марина Черноусова, Габриелла Калугер и Анастасия Москаленко.

Напомним, что зимняя Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.