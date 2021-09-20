Елена Вяльбе: На ОИ-2018 Большунов бежал от болельщиков, которые хотели сфотографироваться с флагом

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вспомнила забавный инцидент с Александром Большуновым на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Четыре года назад нам было очень тяжело. Постоянно приходилось держать в голове: не дай бог какие-то зрители подойдут с флагом. Был момент, когда в Пхенчхане к нам подошли болельщики, которых я знала лично. У них был с собой флаг, мы пошли с этим флагом к ребятам. Так Большунов от нас просто бежал. Потом согласился сфотографироваться, но лишь после того, как я дала слово, что эта фотография никогда в жизни не выйдет за рамки личного телефона», - приводит слова Вяльбе RT.

Напомним, в прошлом сезоне россиянин впервые в своей карьере смог выиграть золотую медаль чемпионата мира в немецком Оберстдорфе в дисциплине «скиатлон» дистанцией в 30 км. Большунов является единственным российским лыжником, который дважды выигрывал общий зачет Кубка мира (2019/20, 2020/21). Предыдущим отечественным спортсменом, который выигрывал хотя бы раз Большой хрустальный глобус, был Владимир Смирнов (сезон 1993/1994).