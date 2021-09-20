Елена Вяльбе: У норвежцев более правильный подход к подготовке спортсменов на крупные турниры

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, рассказала о том, как Норвегия готовит спортсменов к Олимпийским играм и чемпионатам мира.

«Я иногда думаю, что у норвежцев, наверное, более правильный подход к тому, как готовить команду к чемпионату мира или к Олимпийским играм. В том смысле, что они каждого спортсмена отдельно на одну гонку готовят. Да, у них есть лидер - Йоханнес Клебо. Уверена, что он имеет право выбирать, в каких гонках будет стартовать, а какие пропустит», - сказала Вяльбе в интервью RT.

На прошедшем чемпионате мира в 2021 году сборная Норвегии сумела завоевать девять золотых медалей, в то время как Россия ограничилась одним золотом, завоеванным Александром Большуновым в скиатлоне на 30 км. Россиянин в финальном спурте смог не подпустить к себе шестерых норвежцев, оставив за бортом в том числе Крюгера и Холунна.