Вяльбе заявила, что не знает структуру лыжной трассы в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у нее нет информации об Олимпийской трассе в Пекине.

«Вообще ничего не знаю о трассе. Понимаю, что не только мы в таком положении, но и другие сборные. Мы знаем высоту, имеем схему, но это вообще ни о чём. У наших специалистов, которые там работают, подписаны контракты о неразглашении какой бы то ни было информации. Поэтому никто нам ничего не рассказывает и ничем не делится», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Добавим, что на Олимпиаде в Пекине 2022 года разыграют 12 комплектов медалей в лыжных гонках.