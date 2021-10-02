ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 13:55

Тренер сборной России Бородавко подверг критике новые правила FIS

Организация внесла изменения изменения в регламент соревнований.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подверг критике новые правила Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«FIS сняли с себя ответственность, переложили все на спортсменов. Формулировки очень расплывчатые. В прошлых правилах было больше конкретики, чем в этих. Теперь члены жюри могут трактовать новые правила так, как им захочется. Спортсмены не понимают. Как лыжник, идущий впереди, может учитывать траекторию того, кто идет позади? Как это возможно? Двусмысленность необъяснима», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021 решила внести изменения в регламент соревнований.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА уступил "Ак Барсу"Менеджер "Локомотива" может возглавить "Барселону"Электрический кроссовер Genesis GV60 (2022) Gif-обзорЭкс-игрок ЦСКА — о победе «Спартака»: это позор нашего футболаДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика