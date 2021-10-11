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11 октября 21:35
автор: Максим Скороходов

Вылегжанин уверен, что Клебо побежит в каждой гонке Олимпиады в Пекине

На подобное может пойти и его главный соперник Александр Большунов.

Чемпион мира в скиатлоне Максим Вылегжанин считает, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо может выступить на Олимпиаде в Пекине в каждой гонке.

«А почему нет? Он же стартовал на чемпионате мира во всех гонках? Если его привезут до финиша, то там он и покажет свой знаменитый спринт, это его коронка. Если не привезут — отстанет. Петтер Нортуг так же бегал свои гонки. Если вспомнить дуатлон, Клебо не выдержал до финиша и бросил бороться. А 50 км он доехал вместе с Иверсеном и Большуновым — и победил бы, не случись дисквалификации. Поэтому и на Играх, как мне кажется, он будет выходить на гонку, не думая о том, чтобы от всех убежать», - приводит слова Вылегжанина RT.

Напомним, что Клебо был дисквалифицирован в марафоне за то, что в финишном створе сломал палку Александра Большунова.

Добавим, что в Пекине в лыжных гонках разыграют 12 комплектов олимпийских наград.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: «RT на русском»
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