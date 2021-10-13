Фрида Карлссон: Мы не хотим, чтобы Йохауг испытывала чувство комфорта, находясь на троне

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о своем отношении к Терезе Йохауг, выступающей за Норвегию.

Напомним, что 33-летняя Йохауг является 14-кратной победительницей чемпионатов мира. В прошлом сезоне спортсменка заняла девятое место в общем зачете Кубка мира, набрав 611 очков.

– Моя задача – саморазвитие. Я не могу повлиять на то, что делает Йохауг. В данный момент она сидит на троне, но мы не хотим, чтобы она испытывала там чувство комфорта. Мы будет пытаться воспользоваться ее слабостями, – приводит слова Карлссон портал Langrenn.

Добавим, что сезон-2021/22 стартует 26 ноября в Руке (Финляндия).