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13 октября 14:55
автор: Максим Скороходов

Вяльбе шокировала новость о том, что Бьорген была уличена в приеме допинга

FIS не стала наказывать норвежку.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об отрывке из книги норвежской спортсменки Марит Бьорген, в котором она рассказывает о том, что сдала положительную допинг-пробу.

Норвежка оправдалась применением лекарств для сдвига менструального цикла, и данное объяснение устроило Международную федерацию лыжного спорта.

«Я в шоке от новостей. Я всегда считала и буду считать ее великой спортсменкой, но у меня есть серьезные вопросы к людям, которые решают, что является допингом, при каких условиях и какое надо применить наказание», - приводит слова Вяльбе Daily Skier.

Добавим, что положительная допинг-проба была сдана на чемпионате мира 2017 года в Лахти, где Бьорген завоевала четыре золотых мдали.

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