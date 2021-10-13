Вяльбе шокировала новость о том, что Бьорген была уличена в приеме допинга

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об отрывке из книги норвежской спортсменки Марит Бьорген, в котором она рассказывает о том, что сдала положительную допинг-пробу.

Норвежка оправдалась применением лекарств для сдвига менструального цикла, и данное объяснение устроило Международную федерацию лыжного спорта.

«Я в шоке от новостей. Я всегда считала и буду считать ее великой спортсменкой, но у меня есть серьезные вопросы к людям, которые решают, что является допингом, при каких условиях и какое надо применить наказание», - приводит слова Вяльбе Daily Skier.

Добавим, что положительная допинг-проба была сдана на чемпионате мира 2017 года в Лахти, где Бьорген завоевала четыре золотых мдали.