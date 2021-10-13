ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 17:30
автор: Александр Бойченко

Вяльбе рассказала, каким образом будет формироваться состав на первые этапы Кубка мира

Первый этап пройдет в конце ноябре в финской Руке.

Отбор в сборную России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира состоится по результатам контрольных тренировок, которые пройдут в Финляндии, заявила Елена Вяльбе.

«В Рамзау находятся не все спортсмены сборной, группа Олега Перевозчикова сейчас собирается ехать на сбор в Алдан, - заметила Вяльбе. - Сегодня вечером мы собираемся провести небольшое совещание с тренерами, где будем обсуждать дальнейшую подготовку к сезону. Отбор через контрольные старты стал для нас уже традиционным», - передает слова Вяльбе ТАСС.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет с 26 по 28 ноября в финской Руке. В настоящее время большинство лыжников сборной России находятся на сборах в австрийском Рамзау.

Напомним, что действующим обладателем Большого хрустального глобуса является Александр Большунов, который в минувшем сезоне стал чемпионом мира.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Адмирал" не справился с "Трактором"Молодёжная сборная России разгромила ЛитвуСКА заключил контракт с Никитой ГусевымЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииГневная реакция Тактарова на пост Хабиба об избиении в метро
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика