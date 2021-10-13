Вяльбе рассказала, каким образом будет формироваться состав на первые этапы Кубка мира

Отбор в сборную России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира состоится по результатам контрольных тренировок, которые пройдут в Финляндии, заявила Елена Вяльбе.

«В Рамзау находятся не все спортсмены сборной, группа Олега Перевозчикова сейчас собирается ехать на сбор в Алдан, - заметила Вяльбе. - Сегодня вечером мы собираемся провести небольшое совещание с тренерами, где будем обсуждать дальнейшую подготовку к сезону. Отбор через контрольные старты стал для нас уже традиционным», - передает слова Вяльбе ТАСС.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет с 26 по 28 ноября в финской Руке. В настоящее время большинство лыжников сборной России находятся на сборах в австрийском Рамзау.

Напомним, что действующим обладателем Большого хрустального глобуса является Александр Большунов, который в минувшем сезоне стал чемпионом мира.