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13 октября 18:12
автор: Максим Скороходов

Вяльбе испытала шок, когда узнала об отказе Кулешовой от выступления на Олимпиаде в Пекине

Лыжница решила уделить больше времени воспитанию дочери.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о пережитых эмоциях, после того как она узнала, что Анастасия Кулешова (Седова) по семейным обстоятельствам отказалась от участия в отборе на Олимпиаду в Пекине.

«У меня был некий шок после того, как Настя сказала, что не будет бороться за попадание в команду, так как решила посвятить себя воспитанию дочери. Я думаю, что шок был не только у меня, но и у родителей, тренера. Но насильно мы не можем заставить человека», - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Добавим, что Кулешова завоевывала бронзовые медали в эстафете как на Олимпийских играх (2018), так и на чемпионатах мира (2019).

источник: ТАСС
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