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14 октября 22:21
автор: Александр Поволоцкий

Маркус Крамер: Устюгов по-прежнему один из самых талантливых спринтеров мира

На минувшем чемпионате мира лыжник не смог завоевать ни одной награды.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал последние результаты двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

«Я бы сказал, что он по-прежнему один из самых талантливых спринтеров мира. Не соглашусь насчёт отсутствия результата. Финишировать пятым на чемпионате мира после всего, с чем Устюгову пришлось столкнуться, - это более чем достойный уровень. Другой вопрос, что сам Сергей всегда хочет большего», — цитирует специалиста RT.

Добавим, что в минувшем сезоне Устюгов завоевал одну медаль в рамках Кубка мира. Он стал третьим в эстафете на этапе в финском Лахти.

Новый сезон стартует 26 ноября в Руке.

источник: «RT на русском»
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