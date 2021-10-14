Маркус Крамер: Устюгов по-прежнему один из самых талантливых спринтеров мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал последние результаты двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

«Я бы сказал, что он по-прежнему один из самых талантливых спринтеров мира. Не соглашусь насчёт отсутствия результата. Финишировать пятым на чемпионате мира после всего, с чем Устюгову пришлось столкнуться, - это более чем достойный уровень. Другой вопрос, что сам Сергей всегда хочет большего», — цитирует специалиста RT.

Добавим, что в минувшем сезоне Устюгов завоевал одну медаль в рамках Кубка мира. Он стал третьим в эстафете на этапе в финском Лахти.

Новый сезон стартует 26 ноября в Руке.