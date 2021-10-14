Крамер назвал причину, которая помешал его группе показать хорошие результаты в прошлом сезоне

Тренер сборной России Маркус Крамер назвал причину, которая помешал его лыжной группе показать хорошие результаты в минувшем сезоне.

«Прошлый сезон действительно сложился для нас не самым благоприятным образом, но в группе был COVID-19. По-разному. Сергей Устюгов выбыл по этой причине на целый месяц. Оставался дома и выпил чертову прорву лекарств. Ему реально было очень плохо: дикая слабость, постоянная головная боль. Если говорить о проблемах в нашей группе, эта была главной», — цитирует специалиста RT.

Добавим, что в прошлом сезоне в группу Крамера входили Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Майя Якунина, Анастасия Кулешова и Юлия Ступак.