Вяльбе - об изменениях в правилах обгона: Есть пункты, которые можно трактовать двояко

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подверг критике новые правила Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Совет FIS уже прошел, ничего этого на нем не обсуждалось. После того, как были изучены все эти поправки, мы написали письмо на имя генерального секретаря с просьбой ничего не менять перед Олимпийскими играми. Потому что в этих поправках есть пункты, которые можно трактовать двояко, а есть и вообще абсурдные. Не знаю, повлияло ли это письмо каким-то образом, но на совете FIS поправки в итоге не обсуждались», - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021 решила внести изменения в регламент соревнований.