Тренер сборной России - о борьбе Клебо и Большунова: Специфика трассы не в пользу норвежца

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, кто из пары Александр Большунов - Йоханнес Клебо, по его мнению, лучше выступит на Олимпиаде в Пекине.

«Шансы 50 на 50. Клебо силен своим финишем, поэтому на финишной прямой в 90% случаев он будет сильнее остальных. Но здесь нужно учитывать специфику олимпийской трассы. Сильная сторона Саши заключается прежде всего в умении терпеть, держать дистанционную скорость.

« В целом специфика трассы говорит, конечно же, не в пользу Клебо, и это очень сильно уравнивает шансы. Но многое будет зависеть от того, кто в какой форме подойдёт к Играм», - добавил Сорин.

Добавим, что в Пекине в лыжных гонках разыграют 12 комплектов олимпийских наград. Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом, в активе Большунова четыре олимпийские медали разного достоинства в корейском Пхенчхане.