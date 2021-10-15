Сорин высказался насчет признания Бьорген в применении допинга

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал допинговый скандал восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген.

«Мне понятно на самом деле, почему иностранцы так любят упоминать подобные вещи в своих биографиях. Это своего рода европейский менталитет: если о чём-то в автобиографической книжке рассказывать, то ничего не пытаться утаивать. Но вопросов после этого признания возникло очень много. Лично для меня это был шок», - сказал Сорин RT.

Добавим, что положительная допинг-проба была сдана на чемпионате мира 2017 года в Лахти, где Бьорген завоевала четыре золотых медали.