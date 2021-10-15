Норвежский эксперт оценил тренировочный процесс Большунова

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал подготовку к олимпийскому сезону российского лыжника Александра Большунова.

«Большунов тренируется достаточно интенсивно, но не слишком сложно. Его подготовка не была идеальной. Но эти небольшие перерывы, вероятно, побуждают Большунова уделять приоритетное внимание тренировкам с более высокой интенсивностью, а теперь это более важно, чем катание на лыжах»», - приводит слова эксперта РТ, ссылаясь на VG.

Напомним, в прошлом сезоне россиянин впервые в своей карьере смог выиграть золотую медаль чемпионата мира в немецком Оберстдорфе в дисциплине «скиатлон» дистанцией в 30 км. Большунов является единственным российским лыжником, который дважды выигрывал общий зачет Кубка мира (2019/20, 2020/21). Предыдущим отечественным спортсменом, который выигрывал хотя бы раз Большой хрустальный глобус, был Владимир Смирнов (сезон 1993/1994).