Ступак собирается выступать во всех гонках на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, на каких дистанциях планирует выступать во время зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

«Как раз недавно обсуждали это с Маркусом и пришли к тому, что хотим стартовать практически во всех видах. Это, на самом деле, нормально. Когда человек стартует на каждой дистанции, это означает, что он хорошо себя чувствует, находится в хорошей форме, быстро восстанавливается и уверен в себе. Если же какую-то из дистанций спортсмен пропускает, значит, он не слишком готов или знает за собой какую-то слабость. Я в принципе уже сейчас знаю, чего хочу, знаю, каким и на какой дистанции будет рельеф, просто сейчас об этом рановато говорить», - приводит слова Ступак RT.

В Пекине в лыжных гонках разыграют 12 комплектов олимпийских наград.

Добавим, что на предыдущих Олимпийский играх, которые прошли в корейском Пхенчхане, Ступак завоевала две бронзовые награды. Также в ее актив два серебра и одна бронза на чемпионатах мира.