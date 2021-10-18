Юлия Ступак: Мне не нравится слушать, что каждая из нас хочет обыграть Йохауг

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о своем отношении к своей коллеге из сборной Норвегии Терезе Йохауг.

«Я Терезу обыгрывала — в Фалуне. Пусть это случилось всего один раз, но было кайфово. Может быть, у меня получилось выиграть у Йохауг как раз потому, что я не отношусь к ней как к какому-то недосягаемому идолу. Мне вообще не очень нравится слышать, что каждая из нас хочет обыграть Терезу... Поэтому я не ставлю перед собой задачу опередить конкретно Йохауг. Для меня она просто одна из соперниц, и её можно точно так же обыграть, как и остальных», - приводит слова Ступак RT.

Добавим, что Йохауг 14 раз побеждала на чемпионатах мира, один - на Олимпийских играх, и три раза в общем зачете Кубка мира. Также норвежка первая в мире, кто восемь раз смог выиграть многодневку «Тур де Ски».