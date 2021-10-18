Ступак рассказала, что рождение сына помогло ей стать выносливее

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как на нее повлияло рождение сына.

«Мы недавно разговаривали на эту тему с подругами, которые тоже недавно стали мамочками, и я сказала: «Вроде бы мы внешне такие же, а на самом деле совсем другие люди». Рождение ребенка, конечно же, все меняет. В физическом плане я стала выносливее. Беременность — это вообще история про выносливость. Сложно физически, сложно морально», - приводит слова Ступак RT.

Добавим, что после возвращения россиянка закончила прошлый сезон на втором месте в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, семь раз зайдя на подиум, включая два победы и второе место в многодневке «Тур де Ски».