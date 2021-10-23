Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

Вчера, 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что похороны легендарного советского спортсмена, согласно его завещанию, пройдут в его деревне в Тульской области.

Напомним, Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото (Саппоро 1972) в индивидуальной мужской гонке. Тогда же завоевал золото в эстафете. Помимо этого он четырехкратный чемпион мира, 13-кратный победитель первенства СССР.

Вячеслав - заслуженный мастер спорта СССР, в августе был награжден орденом Александра Невского.