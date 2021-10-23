Бородавко - о Веденине: Человек, на примере которого воспиталось несколько поколений лыжников

Тренер сборной России Юрий Бородавко выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина. Спортсмен скончался 22 октября после продолжительной болезни.

«Вячеслав Петрович Веденин - легендарная личность. Он человек, на примере которого воспиталось несколько поколений лыжников. Конечно, он выдающийся спортсмен, прекрасный друг. Все, кто с ним общался, высказывались о нём только положительно», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Отмечается, что похороны легендарного советского спортсмена, согласно его завещанию, пройдут в его деревне в Тульской области.

Напомним, Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото (Саппоро 1972) в индивидуальной мужской гонке. Тогда же завоевал золото в эстафете. Помимо этого он четырехкратный чемпион мира, 13-кратный победитель первенства СССР.

Вячеслав - заслуженный мастер спорта СССР, в августе был награжден орденом Александра Невского.