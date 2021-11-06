Юрий Бородавко: Организм Большунова пока не дает возможности чувствовать себя так, как нужно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в какой форме находится лидер мужской национальной команды Александр Большунов.

«Он тренируется по самочувствию. Состояние нормальное, но пока не приступали к жестким тренировкам. Организм пока не дает возможности чувствовать себя так, как нужно. Все будет зависеть от Александра: никакой спешки, нужно четко выдержать все эти дни, чтобы не навредить», - приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, что Большунов не выступит в первой половине ноября на турнире категории FIS в Финляндии.

В этой же стране, в городе Рука, 26-го числа начнется первый этап Кубка мира.