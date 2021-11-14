Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км в Муонио

Российский лыжник Сергей Устюгов показал второй результат в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем в рамках турнира категории FIS, который проходит в Муонио (Финляндия).

Отметим, что 29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 7,2 секунды. Первым стал финн Ийво Нисканен, опередивший россиянина на 9,1 секунды. Третью строчку занял еще один представитель России Алексей Червоткин (+21,7).

Добавим, что в десятку лучших также попали еще три российских лыжника, а именно Денис Спицов (4-й), Иван Якимушкин (5-й) и Артем Мальцев (6-й).