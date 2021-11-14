Непряева стала второй в гонке под эгидой FIS

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке на 10 км свободным стилем, которая состоялась в финском Муонио.

Непряева проиграла 0,9 секунды победительнице гонки хозяйке соревнований Кристе Пярмякоски. Третей к финишу пришла немка Виктория Карл, отставшая от финки на 1,2 секунды.

Добавим, что в числе первых трех спортсменок оказалось четыре россиянки, помимо Непряевой это Вероника Степанова, Мария Истомина и Татьяна Сорина, занявшие в итоговом протоколе места с пятого по седьмое соответственно.

Напомним, что Кубок мира сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке, лыжники и лыжники в этот день побегут спринт классическим стилем.