Клебо не сможет выступить на старте сезона в Норвегии из-за простуды

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пропустит старт сезона в Бейтостолене из-за простуды. Норвежец будет восстанавливаться к первым этапам Кубка мира.

«Он не сможет выступить на соревнованиях «из-за простуды и семейных обстоятельств», - сообщает NRK.

Напомним, что первый этап Кубка мира пройдет в финской Руке с 26 по 28 ноября.

На счету 25-летнего спортсмена три золотые медали на Олимпиаде в Корее-2018, в том числе одна личная в спринте классикой, а также шесть титулов чемпиона мира. Клебо является двукратным обладателем Большого хрустального глобуса в сезонах 2017/18 и 2018/19.