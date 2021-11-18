Непряева заявила, что в этом году чувствует себя лучше, чем в предыдущем

Один из лидеров женской сборной России Наталья Непряева заявила, что в этом году она себя чувствует лучше, чем в предыдущем. В прошлом сезоне она финишировала на шестом месте в общем зачете Кубка мира.

«Лыжная подготовка у нас начинается обычно очень поздно. Не могу сказать за остальных, но лично мне это подходит. В целом мне моё состояние в этом году нравится больше, чем в прошлом. Поэтому очень надеюсь, что результаты тоже будут лучше. Но загадывать не буду пока», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится 26 ноября в финской Руке.