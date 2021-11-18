Олимпийского чемпиона из Норвегии покусали собаки

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Симен Хегстад Крюгер подвергся нападению собак. После этого норвежцу пришлось обратиться за помощью к врачам.

«Я был на тренировке, встретил двух маленьких собак, они бегали и играли, но потом внезапно напали на меня. Я не боялся и не кричал, был больше удивлен. Но у меня не было шанса (уйти), потому что их было две. Укусы были довольно болезненными», - приводит слова Крюгера Verdens Gang.

Добавим, что 28-летний Крюгер является золотым медалистом Олимпийских игр-2018 в скиатлоне и эстафете 4 по 10 километров, а также обладателем серебра в индивидуальной гонке. Помимо этого в его активе две серебряные и одна бронзовая медали чемпионата мира.