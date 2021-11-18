Норвежский лыжник Иверсен рассказал, что россияне называли его астматиком-педофилом

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал,что он подвергался оскорблениям со стороны российских болельщиков после скандального марафона на мировом первенстве-2021.

«Я читаю все сообщения. 99,9 пройентов из них были хейтом со стороны россиян. Меня называли астматиком-педофилом. И писали, что за результаты платит король Харальд. И я не педофил и не астматик», - приводит слова Иверсена Langrenn.

Напомним, что Иверсен на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе завоевал золото после столкновения норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова. Клебо был дисквалифицирован, а Большунову досталось серебро.