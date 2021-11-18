Эмиль Иверсен: Большунов не тот парень, с кем я решил бы потусить

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал о своем отношении к российскому спортсмену Александру Большунову.

«Александр Большунов не тот парень, с кем я решил бы потусить в свое свободное время. Но я очень рад, что русские есть у нас в соперниках. Они держат нас в тонусе», - приводит слова Иверсена Langrenn.

Напомним, что Иверсен на скандальном чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе завоевал золото после столкновения норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова. Клебо был дисквалифицирован, а Большунову досталось серебро.