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Нисканен обогнал сборную России по лыжным гонкам в рамках контрольных стартов

Забег классическим стилем на 15 км прошел в финском Муонио.
20 ноября 2021 14:54
автор: Максим Скороходов

Стали известны результаты контрольного старта мужской сборной России по лыжным гонкам, на который были приглашены финн Иво Нисканен, поляк Доминик Бури и итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

Забег классическим стилем на 15 км прошел в финском Муонио. И именно представитель данной страны Нисканен пришел первым, сообщает «МК-Спорт».

Лучший из россиян Алексей Червоткин уступил победителю 2,1 секунды. Третьим был Иван Якимушкин (+21,5), а четвертым - Илья Семиков (+42,9), Евгения Белов и Александр Большунов (+43,5) поделили пятую и шестую строчку, а Сергей Устюгов (+45,8) финишировал седьмым.

Первый этап Кубка мира начнется на следующей неделе в другом финском городе Руке.

источник: МК-Спорт
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