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Участие Большунова в первом этапе Кубка мира под вопросом

В контрольной индивидуальной гонке лыжник занял пятое место
20 ноября 2021 17:17
автор: Александр Шульгин

Участие российского лыжника Александра Большунова в первом этапе Кубка мира в финской Руке под вопросом.

»Мы договорились, что сегодня он ограничится 10 км, но с условием, что при хорошем самочувствии он пробежит все 15 км. Он их и прошел, показав неплохие секунды для своего состояния. Это будет считаться отправной точкой для дальнейших стартов. Завтра он тоже планирует стартовать. Что касается его участия на этапе в Рука, то решение будет приниматься исходя из его состояния в этих гонках. Нужно будет еще дополнительно переговорить с ним», - приводит телеканал «Матч ТВ» слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Напомним, сегодня в контрольной гонке в финском Муонио россиянин занял пятое место. Старотовый этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 ноября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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