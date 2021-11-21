Большунов стал третьим в разделке на контрольных стартах, Устюгов - 11-й

В Мунио (Финляндия) состоялись контрольные старты сборной России перед стартом сезона. 21 ноября была мужская разделка на 15 км, победу в которой одержал Артем Мальцев, второй - Иван Якимушкин, третий - Александр Большунов. Другой россиянин Сергей Устюгов финишировал 11-м.
Контрольные старты сборной России. Индивидуальная гонка. 15 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Артём Мальцев – 33.31,6 секунды.
2. Иван Якимушкин – отставание 6,5.
3. Александр Большунов +10,9
4. Ийво Нисканен (Финляндия) +18,1
5. Антон Тимашов +32,6
6. Алексей Червоткин +33,2
7. Денис Филимонов +34,4
8. Денис Спицов +37,8
9. Андрей Мельниченко +39,3
10. Сергей Ардашев +41,0
11. Сергей Устюгов +44,7.
Напомним, что новый лыжный сезон начнется 26 ноября в финской Руке.
источник: «Советский спорт»