Большунов попал в состав сборной России на первый этап Кубка мира сезона-2021/22

Пресс-служба Федерации лыжных гонок России опубликовала состав национальной команды на первый этап Кубка мира, который продет в финской Руке с 26 по 28 ноября.

Отметим, что в заявку сборной вошел победитель Кубка мира прошлого сезона Александр Большунов. Ранее тренер 24-летнего спортсмена Юрий Бородавко заявлял, что его подопечный может пропустить предстоящие соревнования в Финляндии.

Помимо Большунова, мужскую сборную России представят: Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных.

Что касается женщин, то за Россию на старте сезона выступят следующие лыжницы: Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.