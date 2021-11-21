Бородавко: Большунов уже отобран на Олимпиаду, остальным придется биться за места в команде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что лидер мужской команды Александр Большунов уже отобрался на Олимпиаду.

«Решением президента ФЛГР Александр уже отобран на Олимпийские игры. И стартовать он может где хочет и как хочет.

Ни у кого больше таких привилегий нет — всем остальным предстоит биться за места в команде на Кубке мира», – сказал Бородавко», - цитирует Бородавко «СЭ».

Напомним, ранее был опубликован состав сборной России на первый этап Кубка мира в финскую Руку. Помимо Большунова, с состав команды вошли: Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных.

Напомним, Большунов является обладателем двух последних Больших хрустальных глобусов, а также действующим чемпионом мира в скиатлоне на 30 км.