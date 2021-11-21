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Бородавко: Большунов уже отобран на Олимпиаду, остальным придется биться за места в команде

Большунов является четырехкратным олимпийским чемпионом Пхенчхана.
Бородавко: Большунов уже отобран на Олимпиаду, остальным придется биться за места в команде
21 ноября 2021 19:27
автор: Александр Бойченко
автор фото: Instagram Александра Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что лидер мужской команды Александр Большунов уже отобрался на Олимпиаду.

«Решением президента ФЛГР Александр уже отобран на Олимпийские игры. И стартовать он может где хочет и как хочет.

Ни у кого больше таких привилегий нет — всем остальным предстоит биться за места в команде на Кубке мира», – сказал Бородавко», - цитирует Бородавко «СЭ».

Напомним, ранее был опубликован состав сборной России на первый этап Кубка мира в финскую Руку. Помимо Большунова, с состав команды вошли: Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных.

Напомним, Большунов является обладателем двух последних Больших хрустальных глобусов, а также действующим чемпионом мира в скиатлоне на 30 км.

источник: «Спорт-Экспресс»
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