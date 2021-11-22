Клебо и Йохауг включены в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира

Пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии назвала состав национальной команды на первый этап Кубка мира.
Мужчины: Йоханнес Клэбо, Симен Крюгер, Эрик Валнес, Ховард Теугбель, Пол Голберг, Ханс Холунн, Сиверт Вииг.
Женщины: Тереза Йохауг, Майкен Фалла, Ингвильд Остберг, Хейди Венг, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Матильда Мирвольд, Тириль Венг, Анне Калва Лотта Венг, Рангхильд Хага.
Напомним, что первый этап Кубка мира состоится в финском городе Рука с 26 по 28 ноября. Лыжники побегут спринт и индивидуальные гонки классическим стилем, а также гонку преследования «коньком».
источник: Федерация лыжных видов спорта Норвегии