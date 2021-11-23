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Вяльбе: Все журналисты спрашивают о двух спортсменах - Большунове и Устюгове. Это очень раздражает

Большунов является лидером сборной России по лыжам.
23 ноября 2021 14:12
автор: Александр Бойченко

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила недовольство тем, что журналисты спрашивают одни и те же вопросы лишь про двух членов национальной команды - Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Всё-таки никто не хочет в целом говорить о команде. Все журналисты, которые мне звонят, спрашивают только о двух людях: это Александр Большунов и Сергей Устюгов. Это очень раздражает, и отвечать на одни и те же вопросы уже не хочется.

Никому неважно, как выступила Анастасия Рыгалина, а всех интересует, как выступил Большунов. Я понимаю, что он лидер, но нельзя зацикливаться только на этом человеке. Ваша работа – информировать про лыжный спорт, а не про одного человека», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

Отметим, что новый лыжный сезон стартует в финской Руке с 26 ноября. На этом этапе пройдут спринты, раздельные гонки классикой и гонки преследования. Большунов с Устюговым вошли в состав национальной сборной.

источник: Metaratings.ru
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