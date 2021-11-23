Клебо рассказал, какие гонки планирует бежать на Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханес Клебо поделился своими планами на Олимпиаду в Пекине.

«Думаю, в Пекине реально провести все гонки. Хотя это будет очень-очень тяжело, особенно если учитывать высоту. Надеюсь, получу больше ответов после того, как мы проведем три недели в Давосе. Там я получу хороший опыт нахождения на высокогорье - на той же высоте, на которой пройдёт Олимпиада. Сейчас-то легко говорить, что провести все гонки на Играх - это возможно. Это мечта. Посмотрим», - приводит слова спортсмена FIS (Международная федерация лыжного спорта).

Напомним, Клебо завоевывал золотые медали на Играх в Корее в 2018 году, победив в классическом спринте, эстафете 4х10 и командном спринте.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.