ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Клебо поделился своим планом подготовки к Олимпиаде

Норвежец пропустит стартовые этапы Кубка мира
Клебо поделился своим планом подготовки к Олимпиаде
23 ноября 2021 23:23
автор: Александр Шульгин
автор фото: Instagram Йоханеса Клебо

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханес Клебо рассказал, как будет готовиться к Олимпийским играм в Пекине.

«Мой ближайший план - хорошо потренироваться в ближайшие пару недель, пусть в это время и будут старты Кубка мира. Затем мы отправимся в Давос, проведем там этап Кубка мира. Планирую остаться в Давосе на весь рождественский период - от этапа Кубка мира в Давосе до всего «Тур де Ски» включительно. Затем проведем, наверное, пару дней дома. После этого вернемся на высокогорье - в Валь Сеналес, будем работать там и готовиться к Олимпиаде.

Участие в стартовых этапах Кубка мира помогает тебе и физически, и ментально. Так что да, использовать Кубок мира как тренировку - это важно и для физики, и в не меньшей степени для психологии», - приводит слова норвежца FIS (Международная федерация лыжного спорта).

Напомним, ранее Клебо заявил, что планирует участвовать во всех олимпийских стартах, однако это станет ясно лишь непосредственно на Играх.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

источник: FIS
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Салават Юлаев" уступил "Торпедо"Дмитрий Парфёнов готов к переговорам со "Спартаком"Слуцкая: Если фигурист умеет работать в разных направлениях - он профессионалЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»Сбежал из СССР на самолете миллиардера из США и сходу покорил НХЛ
В фигурном катании буча: мол, судьи тащат дочь Тутберидзе на Олимпиаду. Так это правда или теория заговора?
Турнир серии «Челленджер», прошедший в Варшаве в минувший уик-энд, привлек к себе особое внимание. Из-за победы в танцах на льду вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, получивших оценки на уровне мировой элиты. Давайте разбираться.
Назначение Зубова — это нормально. Но с тренерской чехардой в нашем хоккее пора заканчивать
В российском хоккее с последних пор ни один месяц не обходится без сенсационных кадровых перестановок. Не успели пережить Кубок Карьяла, который начинал в роли главного Олег Браташ, а заканчивал Сергей Зубов, как эту рокировочку сделали официальной. Зубов теперь новый главный тренер молодежки.
Недельный «Джекпот» достиг 5 млн, Entain инвестирует в Эстонию, звезды «Челси» снялись в рекламе Parimatch
Обзор новостей букмекерского рынка.
Зидан — в Париж, Почеттино — в Манчестер? Почему суперкомбинация от «МЮ» и «ПСЖ» выгодна всем
Зинедин Зидан может сменить на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, а тот уже видит себя в «Манчестер Юнайтед». И это не фантастика, а реальность.
Трое россиян против 14 датчан! Расклады на BLAST Premier Fall Final 2021 по CS:GO
24 — 28 ноября в датской столице пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 425 тысяч долларов.
Икарди, Стерлинг и даже Азар! Букмекеры оценили вероятность зимних суперпокупок «Ньюкасла»
«Ньюкасл» пока стоит на вылет из АПЛ, однако преисполнен грандиозных планов. Эксперты Sky Bet выставили коэффициенты на переходы в управляемый арабскими шейхами клуб-нувориш в ближайшее трансферное окно многих футбольных суперзвезд.
Теперь в российском футболе балом правят колумбийцы! Видеосаммари первого круга РПЛ
Приводим главные итоги 15 туров Российской Премьер-Лиги.
Год Gambit в CS:GO продолжается! Есть девятый триумф — теперь в Будапеште, а в декабре — еще два старта
2021 год складывается фантастически успешно для российской киберспортивной команды Gambit Esports.
«Спартак» отправил сам себя в нокаут: московская акция устрашения финнов провалилась с треском
Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» спартаковцы начали с побоища «два на два», но сделали себе хуже, пропустив три шайбы в первом периоде и разгромно проиграв матч (1:6).
Карпину дали семь суток, Хачатурянцу — пять лет. В Москве прошло собрание клубов РПЛ
На повестке дня были выборы нового главы Российской Премьер-Лиги и перенос 22-го тура чемпионата в интересах сборной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика