Клебо поделился своим планом подготовки к Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханес Клебо рассказал, как будет готовиться к Олимпийским играм в Пекине.

«Мой ближайший план - хорошо потренироваться в ближайшие пару недель, пусть в это время и будут старты Кубка мира. Затем мы отправимся в Давос, проведем там этап Кубка мира. Планирую остаться в Давосе на весь рождественский период - от этапа Кубка мира в Давосе до всего «Тур де Ски» включительно. Затем проведем, наверное, пару дней дома. После этого вернемся на высокогорье - в Валь Сеналес, будем работать там и готовиться к Олимпиаде.

Участие в стартовых этапах Кубка мира помогает тебе и физически, и ментально. Так что да, использовать Кубок мира как тренировку - это важно и для физики, и в не меньшей степени для психологии», - приводит слова норвежца FIS (Международная федерация лыжного спорта).

Напомним, ранее Клебо заявил, что планирует участвовать во всех олимпийских стартах, однако это станет ясно лишь непосредственно на Играх.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.