«Спрашивают только о двух людях»: Вяльбе выразила недовольство вопросами про Большунова и Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала журналистов за то, что они задают вопросы про одних и тех же спортсменов.

«Все-таки никто не хочет в целом говорить о команде. Все журналисты, которые мне звонят, спрашивают только о двух людях - это Александр Большунов и Сергей Устюгов. Это очень раздражает и отвечать на одни и те же вопросы уже не хочется.

Ни один не позвонил и не спросил: «А как себя чувствует команда? А в какой форме Спицов? А что вы думаете о Евгении Белове?» Все ребята и девчонки никого не интересуют. Никому не важно, как выступила Анастасия Рыгалина, а всех интересует, как выступил Большунов. Я понимаю, что он лидер, но нельзя зацикливаться только на этом человеке. Ваша работа - информировать про лыжный спорт, а не про одного человека», - приводит слова Вяльбе Metaratings.

Напомним, сборная России готовится к первому этапу Кубка мира, который стартует 26 ноября в Финляндии.