Бессмертных заменит Белова на первом этапе Кубка мира из-за болезни

Александр Бессмертных выступит вместо Евгения Белова на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Причиной снятия спортсмена называется болезнь.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Таким образом, заявка мужской сборной России на следующие гонки выглядит следующим образом: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Илья Семиков. и Алексей Червоткин.
Напомним, что на первом этапе пройдут классические спринты, раздельные гонки и пасьюты.
источник: Чемпионат.com