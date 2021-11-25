ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бессмертных заменит Белова на первом этапе Кубка мира из-за болезни

Этап Кубка мира стартует 26 ноября в финской Руке.
25 ноября 2021 11:11
автор: Александр Бойченко

Александр Бессмертных выступит вместо Евгения Белова на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Причиной снятия спортсмена называется болезнь.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Таким образом, заявка мужской сборной России на следующие гонки выглядит следующим образом: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Илья Семиков. и Алексей Червоткин.

Напомним, что на первом этапе пройдут классические спринты, раздельные гонки и пасьюты.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Северсталь" победила ЦСКАИван Игнатьев хочет уйти из "Рубина"Обновленный Skoda Karoq показали на коротком тизереСпаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матчаСвежая порция снимков обнаженной Мамаевой"Он соврал": Руй Витория отреагировал на слова Спаллети
Отсутствие дисциплины — залог провала Александра? Расклад и лучшие ставки на супербой Емельяненко — Сантос
27 ноября в Сыктывкар в рамках турнира AMC Fight Nights 106 Александр Емельяненко подменит заболевшего Вячеслава Василевского в бою с Марсио Сантосом. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Не Гретцки, так Лефлер! Овечкин сделал хет-трик из передач и сравнялся с легендарным канадцем (видео)
Три результативные передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно победить «Монреаль» (6:3) в матче чемпионата НХЛ.
Почеттино лучше остаться в Манчестере. «ПСЖ» вышел в плей-офф ЛЧ только со второго места
В группе А Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) и обеспечил себе первое место в группе. Французский клуб также вышел в 1/8 финала главного еврокубка.
Может, отправить «Спартак» в Серию А? Как красно-белые повторно победили «Наполи», чего никто не ждал
Красно-белые, блекло играющие в Российской Премьер-Лиге, набрали уже семь очков на групповом этапе Лиге Европы, второй раз обыграв «Наполи» (2:1) и сделав широкий шаг к выходу в весеннюю стадию турнира.
Юбилейные сезоны «Спартака»: надвигается антирекорд?
В 2022 году «Спартак» отметит столетие, и пока ничего хорошего круглая дата не предвещает. А как складывались предыдущие спартаковские юбилеи?
«Тамбов» мертв, но дело его живет… Бывшего спортдира клуба-банкрота задержали
Следствие подозревает бывших руководителей футбольного клуба из Тамбова в многомиллионных хищениях.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Скромность — самый короткий путь к бесславию». Бышовец — о будущем Семака в «Зените»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» ничью команды Сергея Семака в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Каратэ нам чуждо, там тренируют удары в пах!» Как в СССР загнали в подполье 10 млн «иноагентов»
Сорок лет назад в СССР запретили каратэ. «Плеймейкер» вспоминает хронологию этой истории – от создания в прессе образа каратиста как «иноагента» до громких процессов над советскими «сенсеями».
«Такой футбол нам не нужен!» Никто в России не понимает, зачем «Зенит» при Семаке играет так трусливо
Матч «Зенита» на выезде со шведским «Мальме» (1:1) сильно расстроил. В комментариях эксперты и игроки не стеснялись острых выражений.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика