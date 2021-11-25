Бессмертных заменит Белова на первом этапе Кубка мира из-за болезни

Может, отправить «Спартак» в Серию А? Как красно-белые повторно победили «Наполи», чего никто не ждал

Красно-белые, блекло играющие в Российской Премьер-Лиге, набрали уже семь очков на групповом этапе Лиге Европы, второй раз обыграв «Наполи» (2:1) и сделав широкий шаг к выходу в весеннюю стадию турнира.