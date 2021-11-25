Елена Вяльбе - о форме Большунова: Он за три недели набегал полторы тысячи километров в Финляндии

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, в какой форме находится лидер мужской сборной России Александр Большунов, который принял решение стартовать на первом этапе Кубка мира.

«Форма, которую он показал — неожиданность? Это не неожиданность. Здесь, в Финляндии, Большунов проделал гигантский объём работы. За три недели он набегал полторы тысячи километров. Это очень много. И потом, вы знаете, Саша очень любит соревноваться. Можно сколько угодно тренироваться, но лучшая скоростная работа — это непосредственно гонки», - приводит слова Вяльбе «Российская газета».

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Руке состоятся классические спринты, раздельные гонки и пасьюты. Этап начнется завтра, 26 ноября.