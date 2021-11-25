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Шведский журналист: Чувствую, что в Руке Устюгов «встанет с той ноги»

Первый этап Кубка мира стартует в Руке 26 ноября.
25 ноября 2021 23:34
автор: Александр Бойченко

Шведский эксперт Петтер Остман считает, что российский лыжник Сергей Устюгов способен добиться положительных результатов на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

«Трусы к победам не идут. Поэтому я решил сделать ставку на жесткого, но нестабильного Сергея Устюгова в фэнтези-лиге. Он может доминировать на протяжении всего уик-энда, но он также может относиться ко всему легко и занять 47-е место в каждой гонке. Я чувствую, что русский медведь встанет на «ту ногу», и надеюсь на него», - цитирует Остмана Expressen.

Напомним, Устюгов является двукратным чемпионом мира по лыжам, победителем престижной многодневки «Тур де Ски» 2016/17 и заслуженным мастером спорта России. Устюгов выступает в дистанционном и классическом видах программы.

источник: Expressen
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