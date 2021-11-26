Вирер рассказала, с кем бы она пробежала смешанную эстафету из пары Клебо-Большунов

Трехкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер рассказала, с кем бы она пробежала смешанную эстафету, если бы выбирала из пары лыжников Александр Большунов - Йоханнес Клебо.

«Какой сложный вопрос! Это две действительно совершенно разные личности. Поскольку оба спортсмена очень сильны, это трудный выбор.

Многие восхищаются Клебо, потому что он молод и непредубежден. У Большунова же более закрытый характер. Возможно, такое впечатление складывается из-за того, что ему сложно общаться на английском. К сожалению, все всегда смотрят на россиян как-то странно, и иногда мне жаль нынешних спортсменов, потому что то, что произошло, прошло, и спортсменам теперь не нужно платить за то, что было до них», - сказал Вирер «Чемпионату».

Напомним, новый лыжный сезон стартует сегодня соревнованиями в классических спринтах в финской Руке. Финалы начнутся в 14:30 мск.