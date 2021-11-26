Стало известно, по каким критериям можно попасть в олимпийскую сборную России по лыжным гонкам

Критерии отбора у мужчин:

Спринт – 1 человек

Квалификационные гонки – 3 декабря 2021 года (Лиллехаммер – спринт), 11 декабря 2021 года (Давос – спринт), 28 декабря 2021 года (Ленцерхайде – спринт). Спортсмен, занявший 1-3 место, плюс 4-6 место, считается квалифицированным. При равенстве очков решающим является спринт в Руке (классический стиль).

Классический стиль – 1 человек

Квалификационные гонки – 27 ноября 2021 года (Рука – 15 км), 29 декабря 2021 года (Ленцерхайде – 15 км) Спортсмен, занявший 1-3 место, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший 4-15-е место, набирает зачётные очки согласно таблице.

При равенстве очков у спортсмена, специализирующегося на классических дисциплинах, и спортсмена-универсала преимущество имеет универсал.

Пасьют

Квалификационная гонка – 4 декабря 2021 года (Лиллехаммер – 30 км). Эта гонка в связи с погодными условиями заменена на коньковую разделку на 15 км. Спортсмен, занявший 1-3 место, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший места с 4-го по 15-е, набирает зачётные очки согласно таблице.

Коньковый стиль – 1 человек

Квалификационная гонка – 12 декабря 2021 года (Давос – 15 км). Спортсмен, занявший 1-3 место, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший места с 4-го по 15-е, набирает зачётные очки согласно таблице.

Отбирается 6 человек. Решением тренерского совета – 2 человека. Если квалифицировался спринтер, то решением тренерского совета – 1 человек.

Таблица очков: 4 место набирает 15 очков, 5 – 12 очков, 6 – 10 очков, 7 – 9 очков, 8 – 8 очков, 9 – 7 очков, 10 – 6 очков, 11 – 5 очков, 12 – 4 очка, 13 – 3 очка, 14 – 2 очка, 15 – 1 очко.