Терентьев занял первое место в квалификации классического спринта

«Рост призового фонда — часть стратегии, проект может быть продолжен и после ЧМ-2022». В «Лиге Ставок» рассказали об эффективности «Джекпота»

Вот уже больше месяца букмекерская компания «Лига Ставок» проводит беспрецедентную для России акцию «Джекпот», в рамках которой до 17 декабря 2022 года будет разыграна астрономическая сумма — 400 миллионов рублей! Директор департамента маркетинга компании Дмитрий Маневич по просьбе «Плеймейкера» подвел промежуточные итоги.