Терентьев занял первое место в квалификации классического спринта

Российский лыжник Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации классического спринта. Соревнования проходят в финской Руке, финалы состоятся в 14:30 мск.
Также, помимо Терентьева, в финалы соревнований вышли другие россияне: Александр Большунов (14-е время), Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых.
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал третье время.
Отметим, что в финале соревнований в третьем забеге побегут сразу трое россиян: Большунов, Устюгов и Ретивых. Компанию им составят Ришар Жув (Франция), Пол Голберг (Норвегия) и Арон Окре Рюсстад (Норвегия),
источник: «Советский спорт»