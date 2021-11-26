Терентьев - о первом месте в квалификации: Думал, что секунды четыре проиграю лидерам

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал завоеванное первое место в квалификации классического спринта. Россиянин показал время 2:31.13.

«Странное ощущение, даже не ожидал. Думал, где-то секунды четыре проиграю на финише. Начал вот квалификации выигрывать.

Не знаю, как Йоханнес Клэбо бежал, но для него это, наверное, первый старт», – рассказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Клебо в итоге финишировал третьим, а лидер российской сборной Большунов стал 14-м, проиграв пять секунд лидеру.

Финалы спринтерских соревнований начнутся в 14:30 мск.