Иверсен отказался от интервью после 49-го места в квалификации и непопадания в финал соревнований

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен отказался от взятия интервью после своего неудачного выступления в спринтерской квалификации (49-е место).

«Он бежал слишком медленно. Он сам так сказал. В нем не было энергии. Другого объяснения нет. Потому что лыжи были хорошими. Он был вялым. Сегодня он был не в настроении бежать», - объяснил NRK тренер из Норвегии Арильд Монсен.

Отметим, что финалы классического спринта начнутся в 14:30 мск. Норвежец Йоханнес Клебо будет стартовать в первом забеге, а россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов - в третьем.